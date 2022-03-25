"أما مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة" .. إحباط 6 حالات ابتزاز في بغداد وذي قار

2022/03/25 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الجمعة

أنها أوقفت 6 حالات ابتزاز الكتروني في

العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار جنوبي

العراق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنها (6)

حالات ابتزاز الكتروني في محافظتي

بغداد وذي ق

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