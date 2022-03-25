2022/03/25 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ،اليوم الجمعة، تشكيل “فريق عمل” بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.

وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين المساعدة في إمداد أوروبا ب15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة فيما تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وتحض دول البلطيق وبولندا شركاءها على القيام بهذه الخطوة لكنّ بعض الدول ما زالت مترددة في وقف الإمدادات بشكل مفاجئ نظرا إلى اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

وأوضحت فون دير لايين أن فريق العمل سيعمل مع الدول الأعضاء “من أجل أن تضمن حتى العام 2030 على الأقل، حصول الاتحاد الاوروبي على 50 مليار متر مكعب في السنة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركي الإضافي”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن والاتحاد الأوروبي يعلنان تشكيل “فريق عمل” لخفض الاعتماد على الغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن والاتحاد الأوروبي يعلنان تشكيل “فريق عمل” لخفض الاعتماد على الغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).