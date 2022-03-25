وطني الصالات يستعد لوديته الثانية في معسكر لبنان

2022/03/25 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تغلبَ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات على المنتخبِ اللبناني بخمسةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ في أولى مبارياته الوديّة بمعسكره التدريبي المُقام في بيروت في المباراةِ التي ضيفتها قاعةُ السد في إطار استعداداته للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وأحرزَ أهداف المُباراة علي شهاب وحيدر مجيد وسالم فيصل ومصطفى بجاي (هدفين).وقدم لاعبو […]

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