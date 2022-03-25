شاهد لحظة اندلاع حريق هائل في ملعب كرة قدم

2022/03/25 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، اندلع حريق هائل في ملعب مايل هاي، موطن فريق دنفر برونكوز من دوري كرة القدم الأمريكية، وقال مسؤولون إن نحو ألف قدم مربع من الملعب احترقت، كما تطلب الأمر حوالي 75 من رجال الإطفاء لإخماد النيران، وقال مسؤولون إن المنتجات البترولية التي استخدمت في صناعة المقاعد ساهمت في انبعاث الدخان الأسود.

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