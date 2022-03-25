المستشار المالي: نظام صندوق التقاعد سيضمن التعيينات لخريجي الجامعات الأهلية

2022/03/25 | 14:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إنّ نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات الأهلية، الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم أمس سيضمن تعيين حملة الشهادات العليا.

وذكر صالح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أنّ "موافقة مجلس الوزراء على أصدار هذا النظام خطوة متقدمة صوب بناء أسس حديثة للأمن الاجتماعي في البلاد وهي تسير بالاتجاه الصحيح"، لافتًا إلى أن "هذا القانون سيساعد على استقرار الملاكات الشابة في النشاط الجامعي الأهلي لضمان التعيين لحملة الشهادات العليا للعمل في الكليات والجامعات والمعاهد الأهلية".

وأضاف أنّ "الصندوق يأتي في إطار استراتيجية متقدمة لتقوية الأمن الاجتماعي في العراق، ولا سيما الحفاظ على الطاقات البشرية العالية المستوى من حملة الشهادات العليا، مقترحًا "تمديد تجربة الصندوق لتشمل المؤسسات الصحية الأهلية والعاملين فيها من ذوي المهن الصحية".

وتابع صالح أنّ "هذه الخطوة تأتي من سياسة تدريجية مهمة في بناء مقومات الضمان الاجتماعي لقوى السوق في العراق ليتم بموجبها إنشاء صناديق تقاعدية تدار بشكل أمثل وعدها صناديق استثمار من الممكن إقراض مواردها بسقوف محددة للمنتسبين أنفسهم بما يعظم من موارد الصندوق نفسه ودعم عائداته المالية بشكل: أمثل"، مشيرًا إلى أنّ "إشاعة هكذا صناديق يؤثر في نشاطات وشرائح اجتماعية في اقتصاد السوق المنظم عبر خطة وطنية عشرية شاملة للمهن والشرائح العاملة وشمولها بصناديق التقاعد كافة للراغبين منهم".

ووافق مجلس الوزراء، يوم أمس، على إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام البند ثالثًا من المادة (80) من الدستور، والمادة (45) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/2/67 ل ق) المؤرخة في 28 شباط/فبراير 2022.

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