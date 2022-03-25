السيد القبانجي: المشروع الامريكي القادم هو صناعة اسلام معتدل لبسط ارادتها على المنطقة

2022/03/25 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان المشروع الامريكي الجديد هو صناعة اسلام معتدل وتمريره على العالم الاسلامي بهدف بسط ارادتهم، مبينا ان هذا المشروع جاء بعد رعاية امريكا للمشروع التكفيري تحت مظلة الاسلام على غرار داعش. وقال السيد القبانجي، خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، […]

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