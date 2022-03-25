2022/03/25 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نال نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عقوبة جديدة.وساهم نيمار في فوز البرازيل على تشيلي برباعية دون رد، في تصفيات كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء.إلا أن نجم بي إس جي حصل على بطاقة صفراء، ستحرم منتخب البرازيل من جهوده في المباراة القادمة […]

ظهرت المقالة مع البرازيل..



نيمار ينال عقوبة جديدة أولاً على ايرث نيوز.

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