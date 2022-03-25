قرار من الاتحاد الاسيوي يتعلق بتوقيت اقامة مباراة العراق وسوريا

2022/03/25 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبرقَ الاتحاد الآسيوي رسالةً عاجلةً الى الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم تضمنت قرارَ الإتحاد بإقامةِ مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره السوري ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ بتوقيت مباراة منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية نفسه. وستقامُ مباراة منتخبنا الوطني وسوريا في ملعبِ راشد في الإمارات يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/٣/٢٩) في تمامِ الساعة الرابعة و(٤٥) دقيقةً بتوقيت بغداد.

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