هيئة المنافذ تضبط 7 حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط الاستيراد

2022/03/25 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ،اليوم الجمعة، 7 حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وفي بيان للهيئة قالت فيه، أن “الهيئة تمكنت وبجهود ومتابعة ميدانية لجميع البضائع وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مركز شرطة الجمرك في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط سبع حاويات تحتوي (معسل ممنوع من الاستيراد وسقوف ثانوية وأجزاء من معمل ماطورات ماء) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأشار البيان الى أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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