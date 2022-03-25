2022/03/25 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي،الجمعة، بالتحقيق الفوري في ملف استثمار الاراضي الزراعية في ديالى.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاستثمار عنوان جيد وندعمه في كل المجالات لكن ملف استثمار الاراضي الزراعية او السيطرة عليها وتحويلها الى اراضي سكنية من قبل جهات متنفذة تستدعي وقفة جدية في ديالى وفتح تحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القانون يطالب بالتحقيق الفوري في ملف استثمار” الاراضي الزراعية” ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القانون يطالب بالتحقيق الفوري في ملف استثمار” الاراضي الزراعية” ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).