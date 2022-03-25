الشرطة المجتمعية تمنع 6 حالات ابتزاز الكتروني في بغداد وذي قار

2022/03/25 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة المجتمعية ،اليوم الجمعة، تمكنها من منع ست حالات ابتزاز الكتروني في بغداد وذي قار.

وأكدت الشرطة المجتمعية في بيان انها أوقفت ثلاث حالات في بغداد وثلاثا أخرى في محافظة ذي قار لنساء وفتيات تعرضن للتهديد من قبل أشخاص بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن لهم مبالغ مالية.

وبينت ان مفارزها تمكنت من تحديد المبتزين والوصول إليهم ومواجهتهم بأدلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم فضلا عن حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا.

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