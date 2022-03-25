2022/03/25 | 14:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سمح الاتحاد الأوروبي بزراعة الأراضي البور، في خطوة تهدف إلى تخفيف تبعات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في أوروبا، وتعويض الانخفاض المستقبلي في إنتاج الحبوب.وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه “في إطار تخفيف تبعات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في أوروبا، ولتعويض الانخفاض المستقبلي في إنتاج الحبوب العالمي المرتبط بالحرب في أوكرانيا، ستقوم أوروبا […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يسمح بزراعة الأراضي البور أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يسمح بزراعة الأراضي البور) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يسمح بزراعة الأراضي البور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).