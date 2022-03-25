"مصاصو الطاقة".. من هم وكيف تحمي نفسك منهم في مكان العمل؟

2022/03/25 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تجعلك التفاعلات مع بعض زملاء العمل تشعر بالإرهاق العاطفي ويمكن أن تؤثر سلبًا على عملك.إليك كيفية التعرف على مصاصي الطاقة في مكان عملك ومنعهم من إيذائك.

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