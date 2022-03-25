توضيح من التعليم الاهلي حول تخفيض اجور الدراسة في بعض الجامعات

2022/03/25 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية كل عام دراسي جديد تعقد الهيئة اجتماعاً للاطلاع على أجور الجامعات الأهلية قبل القبول .

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