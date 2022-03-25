الانبار القبض على ابرز “داعشي” اثناء محاولته التسلل الى الفلوجة

2022/03/25 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على “داعشي” اثناء محاولته التسلل الى قضاء الفلوجة وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على احد ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية للتسلل الى […]

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