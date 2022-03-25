قيادي كردي: البوادر تشير لعدم اكتمال نصاب جلسة السبت

2022/03/25 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اريز عبدالله، اليوم الجمعة، أن البوادر تشير الى عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.وقال عبدالله في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الطرفان السياسيان كل منهما يحاول الوصول الى هدفه فالتيار الصدر وبرزاني والحلبوسي يحاول باكمال جلسة البرلمان والجهة الثانية تعمل من اجل اكمال الثلث […]

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