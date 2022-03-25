الكفاح ضد الاستبداد ونهضة الديمقراطية - عبدالرزاق دحنون

2022/03/25 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون على مدى قرنين من الزمان، كان القادة الأمريكيون يتشاجرون حول مدى أهمية وضع دعم الديمقراطية على قائمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.



عززت المأساة الأخيرة التي قامت بها إدارة بايدن انسحاب القوات من أفغانستان وجهة نظر المتشككين من مختلف الأطياف السياسية المحلية بأن الترويج الفعال للديمقراطية في الخارج هو أمر ساذج وأقل احتمالا لتعزيز المصالح الأساسية للبلاد من توريطها في مستنقع لا ربح فيه.



ويشيرون ......





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