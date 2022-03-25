2022/03/25 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وجه وزير الصدر محمد صالح العراقي، اليوم الجمعة، رسالة لقوى الإطار التنسيقي، فيما أشار الى انهم افضدوا الشيعة حق الكتلة الأكبر انتخابياً.

وجاء في مضمون الرسالة كالتالي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر يوجه رسالة للاطار: انتم افقدتم الشيعة حق الكتلة الاكبر انتخابيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر يوجه رسالة للاطار: انتم افقدتم الشيعة حق الكتلة الاكبر انتخابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).