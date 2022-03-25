تشكيل فريق عمل أميركي أوروبي لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

2022/03/25 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تشكيل فريق عمل بهدف الحد من اعتماد أوربا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، فإن الولايات المتحدة ستحاول من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

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