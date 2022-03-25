روسيا تمرّر سفنا مدنية أجنبية عبر حقول الألغام الأوكرانية في البحر الأسود

2022/03/25 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ روسيا بصدد إنشاء ممر إنساني في منطقة تبعد 20 ميلا بحريا جنوبي ميناء إيليتشيفسك الأوكراني.وذلك بغرض إخراج 67 سفينة مدنية أجنبية أغلقتها أوكرانيا في موانئها.صرح بذلك قائد المركز القومي الخاص بالدفاع الروسي الفريق أول، ميخائيل ميزينتسيف.وقال:” من أجل خروج السفن الأجنبية إلى عرض البحر قررت روسيا إنشاء ممر إنساني لملاحة […]

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