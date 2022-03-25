كم بيضة يمكن أن نأكل صحيا في الأسبوع؟

2022/03/25 | 15:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البيض جزء من النظام الغذائي للكثيرين، وتناول 5-6 بيضات في الأسبوع تشكل إضافة جيدة للبروتينات الأخرى.وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، وكذلك كالسيوم وفوسفور وليسيثين و فيتامين D.ووفقا لها، إن تناول 5-6 بيضات في […]

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