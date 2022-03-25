"تجميد الكملك" يثير مخاوف سوريين في تركيا.. وشكوك تقابلها توضيحات

2022/03/25 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من القلق والخوف بين أوساط اللاجئين السوريين في تركيا، بعدما تلق الكثير منهم رسائل نصية من "إدارة الهجرة" تفيد بأنه تم "تجميد قيود" بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) التي يحملونها، بسبب عدم تحديث بياناتهم المتعلقة بأماكن السكن التي يقيمون فيها.

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