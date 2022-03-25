حان الوقت لمغادرة مفهوم حكومات الوحدة الوطنية..

2022/03/25 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهنت كتلة "إشراقة كانون"، اليوم

الجمعة، موقفها من حضور جلسة مجلس

النواب المقرر عقدها يوم غد السبت

لانتخاب رئيس الجمهورية بقبول مبادرة

سياسية طرحتها تخص تشكيل الحكومة

الاتحادية المقبلة.

وقالت الكتلة ف

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