وزير الصدر يوجه رسالة للاطار: الثلث المعطل مكر مكرتموه وانتم افقدتم الشيعة حق الكتلة الاكبر انتخابيا

2022/03/25 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر، اليوم الجمعة، رسالة لقوى

الإطار التنسيقي، فيما أشار الى انهم

افضدوا الشيعة حق الكتلة الأكبر

انتخابياً.

وقال صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير

الصدر"، في من

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