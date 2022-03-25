2022/03/25 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بعمليات قتل وأربعة إرهابيين بينهم امرأتين في ديالى والأنبار وكركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت العصابات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ الاستخبارات العسكرية في الفرق الأولى والعاشرة والرابعة عشرة، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في خانقين بمحافظة ديالى من قبل الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤٠٦)".

واضاف البيان، ان "المفارز الاستخبارية وبإسناد من كتيبة الاستطلاع في الفرقة العاشرة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولتهما دخول قضاء الفلوجة بالأنبار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤ إرهاب)".

وبحسب البيان، تمكنت المفارز التابعة للاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة، من إلقاء القبض على امرأتين تقومان بجمع الأموال (الكفالات) لتوزيعها على عائلات عصابات داعش الإرهابية في قرى الزاب والحويجة بمحافظة كركوك، وهن من المطلوبات للقضاء وفق احكام المادة (٤ إرهاب)".

وتابع انه "تم احالة المتهمتين والإرهابيين الى جهات الطلب حسب الاختصاص بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم امرأتان.. القبض على 7 متهمين بالقتل والارهاب في 3 محافظات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم امرأتان.. القبض على 7 متهمين بالقتل والارهاب في 3 محافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).