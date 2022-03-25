بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

2022/03/25 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء متلفز مع المسؤولين الروس، وصف الرئيس بوتين العقوبات الغربية بأنها غير قانونية وقال إنها قوضت الروبل الروسي، الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنسبة 30٪ مقابل الدولار منذ بداية العام، وإحدى الطرق التي يخطط الرئيس لدعم العملة هو إجبار الدول الغربية على استخدامه.

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