اعتقال عصابة تضم أربع نساء تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد

2022/03/25 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الداخلية،اليوم الجمعة،القبض على عصابة تضم أربعة نساء تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة /المعلومة/، أن”وفقاُ لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة تقوم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة (الكرادة) ببغداد ، تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة […]

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