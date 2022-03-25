عبداللهيان يؤكد مساعدة إيران للبنان في كافة المجالات

2022/03/25 | 15:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا في بيروت، مؤكدا على مساعدة لبنان في كافة المجالات.وقالت الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر”، إن عبد اللهيان جدد بعد لقائه عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وأبرزها توفير مادة القمح، مشيرا إلى أن “محادثات فيينا ستؤدي […]

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