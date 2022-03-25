معلومات استخباراتية تكشف نسبة فشل الصواريخ الروسية في أوكرانيا

2022/03/25 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الصواريخ الروسية فشلت بنسبة تصل إلى 60٪ في أوكرانيا، وهو التفسير المفترض للتقدم البطيئ للغزو الروسي.

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