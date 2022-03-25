البرلمان العراقي ينشر جدول أعمال جلسة السبت (بيان)

2022/03/25 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

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قام مجلس النواب ،اليوم الجمعة، بنشر جدول اعمال جلسة يوم غد السبت.

وتضمن جدول الاعمال حسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية.

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