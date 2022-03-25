الغبان: تحالف “إنقاذ وطن” يحاول كسر التوازن وإعادة المعادلة الظالمة

2022/03/25 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية والنائب السابق محمد سالم الغبان، اليوم الجمعة، أن إعلان تحالف “إنقاذ وطن” محاولة لكسر توازن العملية السياسية وإعادة المعادلة الظالمة.وقال الغبان في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “في لقاء وفد الاطار برئاسة السيد المالكي، أكٌد السيد مسعود البارزاني على ثلاث مرتكزات اساسية للعملية السياسية منذ 2003 التوافق والتوازن والشراكة دونها لن […]

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