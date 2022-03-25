أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -43- - سلام إبراهيم

2022/03/25 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم سرديات من ساحة الاحتجاج في مدينتي "الديوانية"الثورة أعادت قيم الشهامة العراقية والعطاء والبذل التي كادت أن تندثر في زمن حكم أحزاب الطوائف القتلة والسراق والسفلة(طلب المساعدة لإنقاذ ابنته من الموت..



فأبكاه المتظاهرون فرحاً!أبو موعود، رجل مسن من أهالي الديوانية، تعرّضت ابنته ذات الـ ٢-;-٠-;- عاماً لحادثٍ استدعته لاسعافها إلى المشفى على الفور، عند وصوله المشفى طلب منه الطبيب أن ......





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