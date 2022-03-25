لولا بوتين لظهرت روسيا قطبا دوليا جديدا وعظيما - لبيب سلطان

2022/03/25 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان يكثر الحديث عن العالم الأحادي القطب بين الطبقة السياسية البوتينية داخل روسيا (لدغدغة مشاعر الشعب الروسي )،وبين المثقفين اليساريين العرب الذين لم يتخلصوا بعد من ارث الستالينية ومعاداة الغرب، وكلاهما لايخبرنا مالذي يعنيه القطب.ألواضح أن القطب الواحد يقصد يه الولايات المتحدة ب- الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا في العالم ووهي قطب لحلفائها المباشرين في اوروبا الغربية وكلاهما يدير كتلة ضخمة من الدول ......





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