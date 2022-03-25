شرطة بغداد تتحفظ على 3 فتيات هاربات من ذويهن

2022/03/25 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، انها تتحفظ على ثلاث فتيات هاربات من ذويهن في بغداد.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، انه “تحفظ قسم شرطة الصالحية على فتاة هاربة من ذويها تولد ٢٠١٠ حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة […]

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