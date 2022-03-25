2022/03/25 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصعيد العقوبات على روسيا مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين من جراء غزوها لأوكرانيا وفي ظل عدم وضوح تأثير العقوبات الحالية المفروضة على الاقتصاد الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تدرس اللجوء إلى "سلاح عقوبات نادر" ضد موسكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تدرس اللجوء إلى "سلاح عقوبات نادر" ضد موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).