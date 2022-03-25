ممثل السيستاني: ما صنعته النجف الاشرف أمراً عظيماً لا بد أن يؤرخ

2022/03/25 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … نظمت العتبة العباسية في كربلاء المقدسة اليوم الجمعة، حفلاً لتكريم جرحى فتوى الجهاد الكفائي.وقال المتولي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي في كلمة خلال الحفل، إن “جرحى الجهاد الكفائي كانوا نعم العون الى هذا البلد بردهم العصابات الارهابية التي ارادت ان تدمر العباد والبلاد”، لافتا الى ان “هذه البادرة ستتبعها بوادر اخرى […]

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