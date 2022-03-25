خزن 35 مليون مصدر رقمي.. اذرع علمية ولغوية وادبية داخل العتبة الحسينية (صور)

2022/03/25 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لديه اذرع تحتوي كل العلوم الدينية

والعلمية واللغوية والفكرية والادبية،

وعنده ثلاث مكتبات ومراكز للديانات

السماوية وشعب لكل صغيرة وكبيرة في اي

مجال من مجالات العلوم، بل ادخل

التقنيات الحديثة ليفهرس لمؤ

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