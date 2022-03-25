الكاظمي يبحث مع العاهل الاردني التصدي لتحديات الأمن الغذائي

2022/03/25 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجري زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية …… أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة من عاهل الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.حيث بحث السيد الكاظمي مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف […]

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