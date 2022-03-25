الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية خلال عمليتنا الخاصة بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح

2022/03/25 | 16:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد قبل شهر بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح.

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