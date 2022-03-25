العلاقة السعودية - اللبنانية من

2022/03/25 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الرابع من ديسمبر الأخير، أجرى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللذين كانا مجتمعين في جدة، اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في خطوة خففت من حدة قطع السعودية ومعها كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، في نهاية أكتوبر الأخير.

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