الحشد الشعبي: عززنا امن نحو 20 قرية محررة في مثلث” حاوي العظيم” بديالى

2022/03/25 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الجمعة، اكمال المرحلة الثالثة من خطة تعزيز امن نحو 20 قرية محررة في مثلث حاوي العظيم شمال ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اكمل انجاز المرحلة الثالثة والاخيرة من خطة تعزيز امن نحو 20 قرية محررة في مثلث حاوي العظيم اقصى شمال […]

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