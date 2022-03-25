الأعداد في تزايد.. دولة القانون تكشف “رقماً” لمقاطعي جلسة الغد

2022/03/25 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجحت دولة القانون، أن تشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مقاطعة من نواب يفوق عددهم الـ 130 شخصاً.وقال النائب عن دولة القانون النائب محمد السلامي في تصريح خص به “ايرث نيوز”، إنه بالنسبة إلى “نواب الثبات الوطني فمنذ يوم أمس، وصل عدد المقاطعين فيه لجلسة يوم غد السبت، إلى أكثر من 130 نائباً.[…]

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دولة القانون تكشف “رقماً” لمقاطعي جلسة الغد أولاً على ايرث نيوز.

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