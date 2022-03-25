تشيده العتبة الحسينية على مساحة 42 الف متر مربع.. انجاز تصاميم مستشفى نموذجي بسعة 230 سريرا في البصرة

2022/03/25 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى قسم المشاريع الهندسية في العتبة

الحسينية المقدسة انجاز التصاميم

المعمارية لمستشفى البصرة العام الذي

قررت العتبة المقدسة انشائه في محافظة

البصرة لحاجتها الماسة لمثل تلك

المشاريع ولحرص المرجعية الد

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