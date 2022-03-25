شاب يقدم على الانتحار من اعلى جسر الفلوجة

2022/03/25 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد عادل عبد اللطيف التبان ، الجمعة، عن انتحار شاب رمى بنفسه من على جسر الفلوجة في نهر الفرات .وقال التبان في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” شاب يبلغ من العمر 19 عام اقدم على الانتحار من خلال القاء نفسه من على […]

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