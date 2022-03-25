محافظة عراقية تصدر 180 الف طن من التمور الى 18 دولة

2022/03/25 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، عن نتائج اخر جدول للكميات المصدرة من التمور العراقية للخارج.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "وتيرة تصدير التمور العراقية من ديالى الى الخارج لاتزال نشطة للغاية خاصة لاسواق اسيوية ومنها الهند بسبب الاقبال الكبير على شرائها وخاصة الزهدي"، لافتا الى أن "اجمالي ما جرى تصديره خلال 6 اشهر يصل الى 180 الف طن وهي تعد الاعلى منذ نصف قرن وربما اكثر".

وأضاف أن "تمور ديالى تصدر حاليا الى اسواق 18 دولة بعضها اوروبي واللافت هو أن الاصناف النادرة بدأت تجد طريقها الى اسواق خليجية وعربية واسلامية وحتى اجنبية وهناك طلب متزايد خاصة وأن بعض الاصناف نادرة على مستوى العالم".

وأشار الى أن "تصدير التمور اسهم في تخفيف من خسائر مزارعي النخيل وتامين مورد مادي من خلال تصدير الفائض".

وبين أن "الاسعار لاتزال دون المستوى ونامل في ان يسهم التصدير في خلق شركات تسويق واخرى تعمل على استثمار التمور باشكال مختلفة لزيادة الارباح المادية".

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