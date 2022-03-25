تفاصيل لقاء الكاظمي مع ملك الاردن

2022/03/25 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجري زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية......

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة من عاهل الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. حيث بحث السيد الكاظمي مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة، وتناول اللقاء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها.

وعقد أثناء الزيارة في العقبة لقاء بين عاهل الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.وتناول اللقاء تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة.

وبحث اللقاء التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 25- آذار- 2022

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