2022/03/25 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر عاصفة ترابية تضرب محافظة الأنبار وتتجه نحو بغداد والمحافظات.

هذا ويشهد العراق مؤخرا موجات من العواصف الترابية المستمرة بين الحين والآخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عاصفة ترابية تضرب الانبار وتتجه نحو بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عاصفة ترابية تضرب الانبار وتتجه نحو بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).