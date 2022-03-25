الأزهر يعلق على قرار السعودية السماح للمرأة بالعمرة دون محرم

2022/03/25 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في مصر عباس شومان، اليوم الجمعة، أنه يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج والعمرة دون اصطحاب محرم معها، شريطة أن تكون برفقة صحبة آمنة.وقال شومان، تعليقا على إعلان السعودية أحقية المرأة في التسجيل لأداء الفريضة دون محرم برفقتها، إنه إذا كانت الرفقة آمنة ولا تخشى المرأة على نفسها […]

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