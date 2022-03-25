صافرات الانذار تدوي داخل مركز أمريكي في بغداد

2022/03/25 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".

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