تسجيل 7 حالات وفاة و370 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2022/03/25 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة،عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة، 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 746 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 25769”.

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